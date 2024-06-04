【美品】長財布　プラダ サフィアーノ ラウンドジップウォレット

★プロフィールをご確認下さい。★プラダ PRADA★サイズ★縦幅：10.5cm横幅：20cm高さ：2cmカード入れ ×12小銭入れ ×1お札入れ ×3フリーポケット×3★カラー★ブラック★状態★目立つ傷は特になりません。シワもなく形自体とかなりしっかりしています。あくまで古着ですので細かい事を気にする方や神経質な方、完璧を求める方は購入を控えて下さい。素人検品の為、多少の見落としの可能性があります。写真をよく確認お願い致します。撮影環境状況や使用端末による色の違いがある場合がございます。思っていた色と違った等の返品、クレームは御遠慮下さい。



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