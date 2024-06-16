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- 【新品・プロモパック付き！】YU NAGABA × ポケモンBEAMS Tシャツ
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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。★新品・未開封★YUNAGABA×ポケモンカードゲームforBEAMSOsuwariDesignT-shirt（Tシャツ・ブイズのワッペン付き）◆カラー：ホワイト◆サイズ：XLサイズ⭐︎未開封のプロモパック（2袋）お付けします♪※バラ売り不可とさせて頂きます《商品説明》人気アーティスト長場雄とポケモンカードゲームのコラボレーション！今回はコラボレーション第2弾として、イーブイと、イーブイから進化するポケモンたちをテーマに、長場雄描き下ろしの〈BEAMS〉限定Tシャツとなります(^^)※新品ですが、あくまで自宅保管である旨ご理解の上ご検討をお願いいたします。---◆発送につきまして匿名配送の「らくらくメルカリ便」にて発送いたします。即購入OKです。よろしくお願いいたします。#YUNAGABA#ポケモンカードゲーム#BEAMS#Tシャツ#ポケカ#プロモカード#送料無料
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