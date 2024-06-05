カステルバジャック シェスト セカンドウォレット 027606 グリーン ...

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：シェストセカンドウォレット商品コード：027606サイズ：幅20.2cm×高さ10cm×マチ4.2cm色：グリーン品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：カードが大容量３６枚収納出来ます。仕切り部分にオープンポケットが２ヶ所。スマホ専用収納ポケットが１ヶ所。スマートキー収納ポケットが１ヶ所内側にキチェーン付属。ファスナー小銭入れが１ヶ所。本体後ろ面にオープンポケットが１ヶ所。商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー



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