BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー長財布

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートジップアラウンドウォレット色：Glicineサイズ：約W19cmxH11cmxD2.5cm仕様：ファスナー開閉式札入れ1小銭入れ1カード入8内ポケット2状態：未使用品付属品：専用ボックス購入価格：96,800円柄・デザイン···その他カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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