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新品未使用品 CELINE ベルト 馬車金具 バックル ゴールド ブラック
商品番号 Y11041537998
商品名

新品未使用品 CELINE ベルト 馬車金具 バックル ゴールド ブラック
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

━━━━━━━━━━━━━━━━━━⚠️必ずプロフィール欄をお読み下さい⚠️購入意思のないいいね、お値下げ待ちのいいねはお控えください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━●内容：新品未使用品CELINEベルト馬車金具バックルゴールドブラック全長最小ウエストサイズ約80.5cmウエストサイズ約85cm最大ウエストサイズ約87cm●状態：家族が３０年以上前にHawaiiの免税店で購入しました。新品のまま未使用ですが長期保管品です。金具にうっすら保管時の擦れがあります。光の関係で写真と実物との色や感じ方に誤差が生じる恐れはございます。気になる方はご購入をご遠慮ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。水濡れ防止をして発送します。↓↓↓他にも多数出品しています(❁´ω`❁)#あるみかん出品お洋服一覧#あるみかん出品ブランド用品一覧#セリーヌ　#CELINE#ヴィンテージ　#ベルト　#馬車金具　#レザー　#ユニセックス　#ゴールド金具#ブラック
http://narcologia.ru/goods/voiceless939259.html
http://narcologia.ru/goods/septet603519.html
http://narcologia.ru/goods/competitive446381.html
新品未使用品 CELINE ベルト 馬車金具 バックル ゴールド ブラック | フリマアプリ ラクマ
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