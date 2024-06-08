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ヤマハYAS－380
商品番号 I63982810196
商品名

ヤマハYAS－380
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 36,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...サックスレベル...初心者ヤマハアルトサックスYAS-380指貝交換　4Cリガチャー付きバンドレン青箱　2半　一枚ネックストラップコルクグリススワブヤマハ　大小目立つキズはありません。問題なく演奏可能です。サブのサックスとして所有していましたが、出番がないので出品しました。あくまでも中古商品ですので、ご理解頂きご購入ください。
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