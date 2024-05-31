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ルイヴィトン限定長財布
商品番号 L30450797620
商品名

ルイヴィトン限定長財布
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

底を中心に色がはげています。ファスナーの部分に穴があいています。即完した限定商品でデザインも色も珍しいものです。付属品は一切ありません。約13万円
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