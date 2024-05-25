ヴィヴィアンウエストウッド ベルト

商品ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。商品の状態に関しましては画像でご確認下さいませ。また、説明文には無い擦れ・傷・汚れ・ヨレ・解れ・毛玉等ある場合がございます、予めご容赦頂ければ幸いでございます。【商品情報】ブランド名:ヴィヴィアンウエストウッド商品名(商品分類):ベルト実寸サイズ:全長101cm幅2.5cmバックル縦3.4cmバックル横5cm※素人採寸の為、少々の誤差が生じる場合がございます。カラー:紺付属品:画像にあるもので全てです。商品状態:キズ等は少ないですが、ベルトホール開けてます。梱包方法:濡れないように袋などで包んでから、紙袋か段ボールに入れて発送致します。価格交渉に関しましては、常識の範囲内であればお受けしております。管理用番号:183-230923-2※こちらの番号は商品に関係の無い自宅での管理用番号でございます。



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