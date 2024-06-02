エンドオンリー ナローベルト シルバーフラワー2cm幅

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幅約2センチ厚さ約3,4ミリ25インチ～40インチから選択全長最大145センチまで可能です。HTCさんやウルフズヘッドさんと同様のスタッズ仕入れしてます。他出品しているためそちらでうれましたら突然出品を停止することもあります。栃木レザー使用(牛サドルレザー)【ウエストサイズの測り方】ウエストサイズは体重や身長では判断はできません、またパンツサイズでも判断できません。着こなしやデニムの縮みに差があるためです。ベルトサイズの間違いない計り方はご使用中のベルトがあれば、ベルトのバックルピンの根本からご使用中の穴までの距離をはかれば間違いありません。ご面倒おかけしますが、何卒よろしくお願い致します。おまかせください。全てのサイズに対応しオーダーで作成致します。[垂れ幅に関して]基本的にすべてのサイズで写真の着こなしの垂れ具合、ナロー具合となります。どのベルトも最終穴からベルト末端は同じ距離をとっているからです。垂れ幅に関してご注文のある方は調整致します。#ナローベルト#ナローベルトブラック#ロングナローベルト#ロングナローベルト#ロングベルト#スタッズベルト#レザーベルトブラック#レザーベルト#レザーベルト細め#栃木レザーベルト#栃木レザー#narrowbeltカラー・・・ブラック素材・・・本革htcナロー キャリー WOLF'SHEADウルフズヘッド ROISTALPHAアルファ AVIREXアビレックス VANSONバンソン FLATHEADフラットヘッド Ralphlaurenラルフローレン REDMOONREDWINGレッドウィング SCHOTTショットDEUSデウス wenddy'sRRL HTCTMTUSAリアルマッコイズ トイズマッコイ バズリクソンズダブルタップス ワコマリア テンダーロイン ラリースミス ルードギャラリー トゥルースペック スピワック ロスコ コンドル HARLEYDAVIDSON好きな方に