【新品・未使用】ポールスミス　折り財布　コンパクトウォレット　レシートストーリー

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊翌日の発送+安心の匿名配送＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊コメント無し・即購入大歓迎です！(^^)＊■アカウントフォローで割引！！■・〜¥7,000-以上⇒¥500-オフ・〜¥6,999-以下⇒¥300-オフ■その他アイテム■#select_time0414にて、その他アイテムを多数出品中！！（╹◡╹）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊⿴タイトル⿴・PaulSmith／ポールスミス・折り財布・ネイビー・コンパクト・レシートストーリー・PWD913⿴容量⿴・お札入れ×1・小銭入れ×1・カード入れ×4・その他ポケット×2⿴素材⿴・牛革⿴サイズ⿴・縦→8.7cm・横→10.3cm・厚→2cm※多少の誤差はご了承ください。⿴カラー⿴・ネイビー⿴参考価格⿴・19,800円程度⿴状態⿴・新品・未使用・専用箱なし⚠️(※新品・未使用品ですが、商品によっては「展示品」・「革製品」につき、多少の汚れ・小傷等がある場合が御座います。ご理解よろしくお願いします。また、内紙に関しても折れやシワがある場合が御座いますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。)⿴備考⿴・国内代理店で購入した正規品になります！・簡易梱包での発送を予定しております。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊商品NO.【BP52000-0611-28】



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