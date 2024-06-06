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レア　90s ディズニー　ライオンキング　ヴィンテージ半袖Tシャツ　特大プリント
商品番号 R19764320064
商品名

レア　90s ディズニー　ライオンキング　ヴィンテージ半袖Tシャツ　特大プリント
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド【Disneyディズニー】　　　　カラー【ブラック　黒色】●平置き実寸：着丈77センチ身幅61センチ肩幅58センチ※多少の誤差はご容赦下さい。【商品説明】サイズ不明　XLくらいです。年代　90年代fruitoftheloomフルーツオブザルームタグディズニーのビンテージ半袖Tシャツになります。『ライオン・キング』（TheLionKing）は、1994年6月24日に全米で公開されたディズニーによる長編アニメーション映画。32番目のディズニーアニメーション作品です。特徴は・ビンテージアイテム・オフィシャルアイテム・ビッグサイズ・裾袖シングルステッチ・特大デザイン・フロントの特大デザインはプリントです。出回りはほぼなく超希少なアイテムです。これからの時期にオススメです！【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです！※USED商品に関しましては、注意を配って検品していますが着用に問題の無い程度の細かいダメージ・汚れがある場合がございます。気になる点はお気軽にお問い合わせください。
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