印伝　二つ折り財布　人気の黒　新品未使用　甲州印伝屋　鹿革　上原勇七　男女兼用

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印伝 二つ折り財布 人気の黒 新品未使用 甲州印伝屋 鹿革 上原勇七 男女兼用新宿伊勢丹にて15000円にて購入。自宅保管につき、箱や和紙には若干の劣化みられます。革にムラのようなもの観られますが、購入時からある鹿革の風合いですので、風合いをお楽しみください。財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革格安ですので、お値下げ質問不可となります。