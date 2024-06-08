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印伝　二つ折り財布　人気の黒　新品未使用　甲州印伝屋　鹿革　上原勇七　男女兼用
商品番号 A44418608169
商品名

印伝　二つ折り財布　人気の黒　新品未使用　甲州印伝屋　鹿革　上原勇七　男女兼用
ブランド名 インデンヤ
特別価格 税込 3,002 円
在庫状況 あり

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商品詳細

印伝　二つ折り財布　人気の黒　新品未使用　甲州印伝屋　鹿革　上原勇七　男女兼用新宿伊勢丹にて15000円にて購入。自宅保管につき、箱や和紙には若干の劣化みられます。革にムラのようなもの観られますが、購入時からある鹿革の風合いですので、風合いをお楽しみください。財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革格安ですので、お値下げ質問不可となります。
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