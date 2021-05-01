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新品71/2★FEAR OF GOD×NEW ERAフィアオブコッドニューエラ
商品番号 J17730165155
商品名

新品71/2★FEAR OF GOD×NEW ERAフィアオブコッドニューエラ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カニエ・ウエストやジャスティン・ビーバーといった海外セレブに着用されていることで知られるストリートブランド。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。FEAROFGODメジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。新品未使用色　ブラックサイズ　7-1/2【59.6cm】海外ニューエラ正規店購入#ジャスティンビーバー#フィアオブコッドエッセンシャルズ#クロムハーツ
http://narcologia.ru/goods/Stanford309073.html
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