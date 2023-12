新品71/2★FEAR OF GOD×NEW ERAフィアオブコッドニューエラ

カニエ・ウエストやジャスティン・ビーバーといった海外セレブに着用されていることで知られるストリートブランド。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。FEAROFGODメジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。新品未使用色 ブラックサイズ 7-1/2【59.6cm】海外ニューエラ正規店購入#ジャスティンビーバー#フィアオブコッドエッセンシャルズ#クロムハーツ



