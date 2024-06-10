【未使用】バーニーズニューヨーク BARNEY'S NY ネクタイ

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商品詳細
バーニーズニューヨークネクタイブランド…バーニーズニューヨークBARNEY'SNEWYORKカラー...グレーx白定価…11000税込タグ付き未使用品となります。小さく畳んで発送いたします。自宅保管につき神経質な方はご遠慮ください。
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