【新品未使用】COACH コーチ　シグネチャーキャンバス　コインウォレット　財布

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シグネチャーキャンバスとリファインドレザーで仕上げた、バックポケットに収まるほどコンパクトで実用的なデザイン。カード用ポケット4個と、お札が入るコンパートメント、スナップフラップ式のコインケースを備え、必需品を収納できます。・ミニ財布、二つ折り財布・シグネチャーコーテッドキャンバス、リファインドカーフレザー・カード4枚収納・お札が収納可能・スナップ付き小銭入れ・縦9.5cmx横10cmxマチ2.5cm誕生日前に自分で購入したのですが、誕生日に財布を頂いたのでこちらは新品未使用で使う機会が無いので出品致します。