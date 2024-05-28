【新品タグ付き】ブラックレーベルクレストブリッジ リバーシブルベルト 07

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※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。●商品紹介・ブラックレーベルクレストブリッジのリバーシブルベルトです。・【両面使いのリバーシブルベルト】表裏の両面使いが可能なリバーシブルベルト。バックル首元の金具を回す事で、簡単に表裏を変えることが出来る高い機能を備えています。ベルト帯の長さ調整が可能なバックルを使用しています。風合いを活かした上品なソリッドレザーと、クレストブリッジチェックがエンボスされた牛革を使用しています。●メーカー、ブランド・ブラックレーベルクレストブリッジ/BLACKLABELCRESTBRIDGE・三陽商会の新ブランド『ブラックレーベルクレストブリッジ』で『バーバリーブラックレーベル』の後継ブランドになります。●状態・新品(タグ付き)●サイズ等・大きさ(実寸):長さ113cm×幅3cm(バックル含む) (素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)・素材:牛革●その他・類似商品を購入したため、出品いたします。・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございますのでご了承願います。ニット、セーター、カーディガンシャツ、半袖シャツ、カジュアルシャツブラックレーベル・クレストブリッジブラックレーベルクレストブリッジBLACKLABELCRESTBRIDGEBLACKLABELCRESTBRIDGE