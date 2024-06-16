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商品詳細
スタッズベルトメイドインアメリカのスタッズベルトとなります。サイズは32です。ユーズドなので若干傷などありますが、今後も十分使用いただけると思います。サイズは写真参考にしていただければと思います。#古着#ベルト#スタッズ#ビンテージ#HTC#本革
http://narcologia.ru/goods/marshal498780.html
http://narcologia.ru/goods/moisture454869.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei987871.html
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