美品✨ポーター　プリュム　財布　三つ折り　ブラック　レザー　ミニウォレット

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商品詳細
○アイテムPORTER ポーター PLUME プリュム 財布 三つ折り財布 ミニウォレット レザー ロゴプレート○サイズタテ 8cmヨコ 10cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷汚れなくまだまだご使用いただけます。○カラーブラック 黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でこざいます。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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