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alexander wang ロゴ Tシャツ ワン BLACK 42
商品番号 K89767718640
商品名

alexander wang ロゴ Tシャツ ワン BLACK 42
ブランド名 アレキサンダーワン
特別価格 税込 4,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：alexanderwangロゴTシャツ色：ブラック状態：数回着用のみの美品サイズ：42着丈：67cm、肩幅：44cm、身幅：47cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。国内正規店購入で、定価は約5万円でした。※中古品になりますので、ご了承頂ける場合のみご購入下さい。アレクサンダーアレキサンダーワンスタイリスト私物ennoyエンノイbeamsビームスsszロンハーマンAH.HAH長谷川長谷川昭雄stylistスタイリストakiohasegawacomoliコモリciotaシオタ1LDKsonakameguro中目黒shipsシップスunitedarrowsユナイテッドアローズ伊勢丹阪急LUMINEルミネPARCOパルコauraleeオーラリー三好三好良creekcreekangler'sdevicecreekanglersdeviceクリーク在原みゆ紀EPOCHalwaythminnanomin-nanoミンナノetavirpeveryone東京tokyoカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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