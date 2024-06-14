新品OFF-WHITEオフホワイト クロスアロー Tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます！即購入可能です。◾︎サイズ…M肩幅…57身幅...60袖丈…23着丈…75素人採寸ですので多少の誤差がある可能性がございます。ご了承ください。◾︎素材：コットン100%◾︎状態新品・未使用OFF-WHITE袖丈···半袖季節感···春、夏、秋並行輸入品国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。