【新品】リーメント×ハローキティ♡なつかしグッズマグネット♡コンプリートBOX

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こんにちは♡ご覧頂きありがとうございます。こちらはキティちゃんのなつかしグッズがマグネットになってカワイイ〜コンプリートセット♡です。サンリオキャラクター大代表キティちゃん♡世界中で活躍中のキティちゃん♡りんご5個分の明るくて優しい女のコ♡キティちゃんのなつかしグッズマグネットは電卓＆電話機＆カメラの三種の神器を含む12種類プラス店頭サンプルが付いたコンプリートセットです♡ダイカットフェイスや横向きお座りポーズなど創成期〜人気〜ブーム〜レアまで網羅して可愛いが満載でーす♡いかがでしょうか〜＊セット品ですバラ売りやセット内容の変更等リクエストには応じられませんご了承くださいませ。＊状態…未使用新品ですが写真撮影や目視検品しております開封はしておりませんご了承くださいませ。＊写真10枚目…HPから参考写真ですご留意くださいませ。＊袋内容…マグネット付きフィギュアラインナップカード1枚ガム1個(賞味期限切れ)＊箱サイズ…縦14.5cm横14.5cm奥行き20cm位(素人採寸)＊対象年齢…8歳以上(品質表示)＊素材(品質表示)フィギュア…非フタル酸PVC・ABSマグネット…フェライト磁石＊グッズ種類…リーメントフィギュア＊キャラクター…サンリオ公式商品＊購入先…サンリオギフトゲート＊送料…770円込み(出品者負担)＊包装…防水対策をして包みます。＊発送…ゆうパケット便の匿名発送します。＊その他注意事項…コメント欄ご利用される前にお値下げの件など記載したプロフも読まれる事をおすすめします。 ♡キティちゃん♡ハローキティ♡キティホワイト♡サンリオ♡ギャラリー♡ヴィヴィテックス♡ギフトゲート♡ピューロランド♡ハーモニーランド♡キディランド♡ヴィレッジバンガード♡ドンキホーテ♡トイザらス♡ハンズ♡プラザ♡ロフト♡アニメイト♡アニメストア♡サブカル♡キャラ大♡勝たん♡推し♡ゆめかわ♡お茶会♡お誕生日会♡撮影会♡女子会♡二次会♡同窓会♡帰省♡旅行♡遠征♡配信♡ライブ♡フェス♡リモート♡イベント♡プレゼント♡クリスマス♡ハロウィン♡パーティ♡セレモニー♡ガーリー♡ロリータ♡カワイイ♡激カワ♡激レア♡レア♡希少♡限定♡完売♡人気♡最後までお読み頂きありがとうございます♡