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商品詳細
蛇の皮を使っている財布です！知人から貰ったものなのですが自分自身は使用しておりませんカラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/traverse822626.html
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