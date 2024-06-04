ヴェルサーチ　マフラー　ストール

ヴェルサーチのメンズ マフラーです。私服はもちろんスーツにも合うと思います。頂きましたが使わない為、出品します。新品未使用ですが自宅保管ですのでご理解お願いします。柄・デザイン···その他カラー···ブラック素材···ウール



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