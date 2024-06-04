新品 クロコダイル財布 ブラック 黒色 本革 ワニ革 メンズ レディース 長財布

商品を閲覧いただきまして、ありがとうございます！落ち着いた質感とエレガントなブラックが特徴のクロコダイル財布です。⭐︎経産省承認済み。全商品輸入許可書添付します。おかげさまで多くのお客様に安心してお買い物いただいております。その他クロコダイル製品も多数ご準備あります↓#Sayoteクロコ革小物革職人により作られたクロコダイルの本革財布です。希少なクロコ革ですが、さらに市場価値の高い肚(腹)側を使用しております。背面革に比べ耐久性に優れているのも特徴です⭐︎どんなシーンでも大活躍な黒どんな服装、シーンにもマッチするブラックは長年愛される定番カラーです。長財布なので使い勝手が良く、またクロコ革は耐久性にも優れます。普段のお手入れは拭きあげだけでOK。※本革なので水分には注意使い込むほどに味が出て手に馴染むのは、本革製品の醍醐味です。所々に見られる細かい傷は、生前にワニが付けた傷。これは本革の特性であり生きていた証です人の指紋と同じように、同じ模様は他に２つとない革です。その革を使い熟練の職人が、染色から縫製、工程の全てを行います。このことから世界に１つ、一点物となります。※ワニ革＝クロコダイル革ではありません。クロコダイル革と呼べるワニは世界で4種類のみです。ワシントン条約で保護されていますので、正式な手続きがなければ輸入販売はできません。正しく輸入されたクロコであることを証明するために、お客様には輸入許可書のコピーを添付していますので安心してお買い求めくださいませ◆商品は現物を撮影しております◆ワニは陸上でも生活する生き物であり、縄張り争いをする凶暴な生物です。傷も付き物なのが本革の特性。商品にならないほどの傷がついている革は選別の際に弾かれますが、多少の傷が残っていることもあります。そしてハンドメイド品であること。以上のことを充分にご理解の上ご購入ください■商品説明クロコダイル本革長財布カラー）ブラックサイズ）約横20cm×縦11cm×厚さ3cm素材）本体:クロコダイル(シャムワニ)腹部内装:牛革（小銭入内側ナイロン）収納）カードポケット×8札入れ×2フリーポケット:3ファスナー付き小銭入れ×1B-009



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