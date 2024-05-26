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☘️❣️新品未使用☘️COACHコーチポケット バスキアコラボ みずほショップ 新品
商品番号 J10937792837
商品名

☘️❣️新品未使用☘️COACHコーチポケット バスキアコラボ みずほショップ 新品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,796 円
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商品詳細

★新品未使用★送料無料★即購入OK★✨✨24時間以内の発送!!✨✨〜❃❄️❅〜❃❄️❅〜❃❄️❅〜❃❄️❅〜#みずほショップをご覧いただき、ありがとうございます!〜❃❄️❅〜❃❣️❅〜❃❄️❅〜❃❄️❅〜✨活動的なあなたに持って欲しい、そんな財布です。✨良質なレザーのブラックに浮かぶデザインのオレンジが、躍動感あふれています。✨ポケットにすっぽり収まります。商品説明☘️ブランドCOACHコーチ☘️型番　C5614☘️カラーBLACKMULTI(ブラックマルチ)☘️素材本体:レザー☘️サイズ約H9×W10.5×D3.5(単位cm)本体重量:約105g☘️仕様スナップ式開閉内側:札入れ×1、カードポケット×3、オープンポケット×2、窓付きポケット×1/外側:ファスナー式小銭入れ×1☘️付属品ケアカード全国のコーチ販売店にて、ケアーがうけられますこの商品は、箱はついていません。☘️購入場所アメリカCOACHアウトレット☘️状態新品、未使用☘️その他カード入れ、小銭入れとクリアポケットが別々に配置されているのでシーンに応じての使い分けができます。並行輸入品（アウトレット）とは▷シーズンオフ商品サンプル品、過剰生産製造や販売の段階で使用に支障のない程度の傷や色ムラなど#その分お求めやすくなっています。✨出品にあたりブランド買取ショップにて鑑定後、出品しています。▷交渉中であっても、ご購入された方を優先とさせていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。❣️日頃、頑張ってる#自分へのご褒美に、#あなたの大切な方へのプレゼントに、いかがでしょうか✨#みずほショップ折り財布#正規品#コーチ#COACH#新品#新品未使用#メンズ#レディース#プレゼント#卒業祝#入学祝#誕生祝#成人祝#人気✳️❣️他にもバッグ、財布だしてます✳️↓↓↓↓↓#みずほショップカラー...ブラック財布形/開け口...二つ折り素材...レザー(本革)柄・デザイン...プリント(ロゴなど)
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