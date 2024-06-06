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JORDAN ジョーダン　パリ・サンジェルマン　クロスボディバッグ
商品番号 K55429863072
商品名

JORDAN ジョーダン　パリ・サンジェルマン　クロスボディバッグ
ブランド名 パリサンジェルマン
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★完売品★パリ・サンジェルマンのクロスボディバッグです。殆ど使用していないので3回ぐらいの使用になります。サイズ:縦11cmx横19cmxマチ5cm※素人採寸になりますので多少の誤差はご容赦下さい。※商品の状態につきましては個人の判断により違いが生じる場合があります。神経質な方は購入をご遠慮ください。※ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。パリサンジェルマンジョーダンウィンダンシーゴッドセレクションダブルタップスフラグメントセントマイケルネイバーフッドテンダーロインwjkAKMジュンハシモトマーブルズoff-whiteSTONEISLAND1plu1uguale3シュプリームディースクエアードナンバーナインロンハーマンなどお好きな方にお勧めです。
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