JORDAN ジョーダン　パリ・サンジェルマン　クロスボディバッグ

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★完売品★パリ・サンジェルマンのクロスボディバッグです。殆ど使用していないので3回ぐらいの使用になります。サイズ:縦11cmx横19cmxマチ5cm※素人採寸になりますので多少の誤差はご容赦下さい。※商品の状態につきましては個人の判断により違いが生じる場合があります。神経質な方は購入をご遠慮ください。※ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。パリサンジェルマンジョーダンウィンダンシーゴッドセレクションダブルタップスフラグメントセントマイケルネイバーフッドテンダーロインwjkAKMジュンハシモトマーブルズoff-whiteSTONEISLAND1plu1uguale3シュプリームディースクエアードナンバーナインロンハーマンなどお好きな方にお勧めです。