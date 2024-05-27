bump souvenir スーベニアTシャツ　M ホワイト

BUMPOFCHICKENスーベニアのTシャツ白です。新品未使用、未開封です。公式通販では売り切れの商品です。包装袋とシャツに多少のシワがあります。小さく折りたたんで発送予定です。着用しないため出品しますが、売れない場合は削除する場合もあります。人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···Tシャツ



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