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bump souvenir スーベニアTシャツ　M ホワイト
商品番号 V24405502136
商品名

bump souvenir スーベニアTシャツ　M ホワイト
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUMPOFCHICKENスーベニアのTシャツ白です。新品未使用、未開封です。公式通販では売り切れの商品です。包装袋とシャツに多少のシワがあります。小さく折りたたんで発送予定です。着用しないため出品しますが、売れない場合は削除する場合もあります。人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···Tシャツ
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