STONE ISLAND Tシャツ　Mサイズ

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商品詳細
3年前に購入して2回ほどしか着用していません。正面 右寄りに目立たないシミ左腕に汚れがあります。クリーニングに出してそのまま自宅保管しておりました。※すり替え防止のため、返品、交換はできませんのでご了承下さい。
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