ARC’TERYX VEILANCE Stealth Cap キャップ

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商品詳細
似合わなかったので出品します。試着のみです。タグ付き。L：高さ9.0頭周り57.0〜60.0つば7.0素材···ナイロンカラー···ブラックGORE-TEXPRO素材を使用した、通気性のあるデザイン。耐水性、通気性に優れている「3LGORE-TEX」を使用しています。アジャスターによる調節が可能。〈ARC’TERYXVEILANCE（アークテリクスヴェイランス）〉革新的なデザインと究極の機能を追求するカナダが世界に誇るアウトドアブランド〈ARC’TERYX〉が、都市生活を送るための快適性とデザインを追求したラインが〈ARC’TERYXVEILANCE〉。
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