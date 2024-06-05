ポケモンカード クレイバースト 合計60パック 未開封 バラパック サーチ済み

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商品詳細
メルカリ便ポケモンカードクレイバースト合計60パック新品未開封バラパックサーチ済み#クレイバースト #60パック#未開封重量サーチ済み※爪や指先でのサーチは一切行っていませんのでパック自体は綺麗です。※外箱無し、パックのみ販売になります。ド素人計測ですが、こちらはサーチしております。サーチミスはあるかもしれません。光り物は出ないという認識で御購入下さい。飾り用やコレクション用や汎用カードをお求めの方にどうぞサーチ跡等は一切無しの未開封のパックです。中身のカードは一切分かりません。中身での評価は御遠慮願います。ポケモン関連の商品を多数出品しております。※バラ売り、お値下げ不可の商品になります。※厚紙をして防水梱包をして発送しております。【発送方法】◎メルカリ便にて防水処理をしてから、しっかりと梱包をして発送をしています。【取引事項】◎即購入、即決済の方を優先しております。コンビニ決済で御購入から1時間以上を要する方の御購入はご遠慮下さい。◎評価が無い、複数の悪いが付いている、迅速に取引完了ができない方とは、お取引きは一切ご遠慮しています。購入はしないで下さい。◎出品価格で販売したい為、値下げ交渉のコメントは直ぐに返信していません。又、返信はしない場合があります。◎発送までの日数内に発送をしています。早く発送を促すようなコメントは御遠慮下さい。検索用#ポケモン#ポケットモンスター#ポケモンカード#ポケカ#ポケモンセンター#メザスタ#レガシー#スーパースター#リザードン#ピカチュウ#Vmaxクライマックス#イーブイヒーローズ#スターバース#漆黒のガイスト#白銀のランス#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ポケモンGO#白熱のアルカナ#ロストアビス#パラダイムトリガー#Vstarユニバース#スカーレットex#バイオレットex#スカバイ#トリプレットビート#スノーハザード#クレイバースト#ポケモンカード151#エリカの招待#マスターボール#ミラー#黒炎の支配者#AR#SR#SAR#ピカチュウ横浜デッキ種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック
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