即完売品 yohji yamamoto new era 2020ss キャップ

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yojiyamamotoニューエラコラボキャップ正規販売店で2020年に購入致しました。タグを見て頂けたらわかる通り本物です。タグに光がない+番号が見えないのは偽物です。日焼けが嫌で着用しないまま新品で保管していました。購入して着用しようとシールは剥がしていますが、再利用できるようにシールは保管してあります。貼って着用することもできます。━━━━━━━━━━━━（公式サイトより）「YohjiYamamoto」×「NewEra」コラボレーションの「9THIRTY」「NewEra」創業100周年を記念したコラボレーションの歴史を振り返るコレクション。2014年に初の販売用モデルとして展開された、59FIFTYがイメージソース。当時は59FIFTYで展開されたデザインを9FORTYに落とし込みました※すり替え防止のため購入後返品はご遠慮ください。カラー···ブラック素材···コットン