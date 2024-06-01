立石うちだキャップ　ネイビー色

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葛飾のラッパーZORNの歌詞にも登場する宇ち多゛のキャップです。一番カッコいいネイビー色キャップ商品説明もつ焼きの名店。伝説のお店と言っても過言ではありません。京成立石の宇ち多\"オリジナルキャップ。新品未使用！！カラー色一番人気ネイビー色人気色で数量限定です。く⭐状態新品未使用 新品入荷分になります。⭐その他雑誌POPEYEに掲載商品。長谷川 昭雄バック刺繍のTTISは立石のイニシャルです。老若男女問わず誰でも似合います。発送は、折りたたんで発送いたします。#京成立石宇ちだ#もつ焼き立石#うちだキャップ#うちだ限定キャップ形···ベースボール