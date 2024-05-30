WhitehouseCox　ホワイトハウスコックス　メッシュベルト　34/85

WhitehouseCoxのメッシュベルトになります。色はダークブラウン、バックル色はシルバーです。ドレスダウンしたスーツスタイル、ジャケパンスタイル、カジュアルスタイルと、凄く幅広い服装に着用いただけるベルトかと思います。7〜8年前に購入してそこそこ使用していますが、その割にはキレイな方かなと思いますが、あくまで中古品なのでその旨ご了承くださいませ。全長：109センチ（バックル除く）幅：2.8センチ※素人採寸なので誤差はご了承ください。配送する際、なるべく簡易的な包装、コンパクトにして配送いたします。#WhitehouseCox#ホワイトハウスコックス#メッシュベルト#ベルト#ダークブラウン#ブラウン#スーツ#ジャケット#ジャケパン#カジュアル



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ノーザンアイランド / WHITEHOUSE COX



ホワイトハウスコックス [Whitehouse Cox] のメッシュベルト | 革靴 ...



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