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バリー　BALLY メンズ　ベルト　金色バックル　黒地　茶縁取り　ステッチ
商品番号 U37446941798
商品名

バリー　BALLY メンズ　ベルト　金色バックル　黒地　茶縁取り　ステッチ
ブランド名 バリー
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革♡数ある商品の中からご覧頂きましてありがとうございます♡BALLYバリー　メンズベルト黒地に茶の縁取り　ステッチ本革金色のBのバックル　何年か前に購入しましたが　すぐに使用しなくなったため出品します。写真を見てもらうとわかりますが　下側側面に五箇所ほど擦れたような傷があります。Bの文字のバックルにも1箇所傷があります。写真で確認お願いします。使用に差し支えはないと思います。承知してご購入して頂きたいと思います。♪フォロー割あります(*^^*)フォロー頂けますと50円のお値引をさせて頂いております！コメントお待ちしております。1000円以上の物に限らせて頂きます。何か問題がありましたら　評価の前にご連絡頂きたいと思います。誠意のある対応をさせて頂きます。発送に関しましては1番安価なもので対応しておりますのでご了承ください。10
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http://narcologia.ru/goods/traverse468826.html
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