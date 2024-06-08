バリー　BALLY メンズ　ベルト　金色バックル　黒地　茶縁取り　ステッチ



BALLYバリー ベルト ゴールド金具 ロゴ レザー 本革 メタル 黒ブラック BALLYバリー ベルト ゴールド金具 ロゴ レザー 本革 メタル 黒ブラック



BALLY（バリー） ベルト - FARFETCH BALLY（バリー） ベルト - FARFETCH



メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー



メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー



BALLYバリー ベルト ゴールド金具 ロゴ レザー 本革 メタル 黒ブラック BALLYバリー ベルト ゴールド金具 ロゴ レザー 本革 メタル 黒ブラック



メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー



2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ



Bally - 【極美品】BALLY メンズレザーベルト Bロゴバックル ダーク ... Bally - 【極美品】BALLY メンズレザーベルト Bロゴバックル ダーク ...



メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー メンズ デザイナーズ レザーベルト＆キャンバスベルト│バリー



2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ



Armerie Boutique / ベルト Armerie Boutique / ベルト



Bally - BALLY ベルト バックルの通販 by Chiko's shop｜バリーならラクマ Bally - BALLY ベルト バックルの通販 by Chiko's shop｜バリーならラクマ



2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ



BALLY（バリー） ベルト - FARFETCH BALLY（バリー） ベルト - FARFETCH



2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】バリー/ベルトの人気アイテム - メルカリ

素材···本革♡数ある商品の中からご覧頂きましてありがとうございます♡BALLYバリー メンズベルト黒地に茶の縁取り ステッチ本革金色のBのバックル 何年か前に購入しましたが すぐに使用しなくなったため出品します。写真を見てもらうとわかりますが 下側側面に五箇所ほど擦れたような傷があります。Bの文字のバックルにも1箇所傷があります。写真で確認お願いします。使用に差し支えはないと思います。承知してご購入して頂きたいと思います。♪フォロー割あります(*^^*)フォロー頂けますと50円のお値引をさせて頂いております！コメントお待ちしております。1000円以上の物に限らせて頂きます。何か問題がありましたら 評価の前にご連絡頂きたいと思います。誠意のある対応をさせて頂きます。発送に関しましては1番安価なもので対応しておりますのでご了承ください。10