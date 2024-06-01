ポールスミス　正規品 本革 二つ折り 長財布 マルチストライプタブ 牛革

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★お得なお知らせや確認事項はプロフにありますので ご購入の前にご確認ください。✨新品✨１点限り✨送料無料カラー ワイン市場参考価格 28,421円新品未使用品なのですが、後ろ側の左下に少しだけシワがあります。10枚目の写真でご確認ください。使用していれば付く程度のシワで気にならない程度なのですが感じ方には個人差がありますので完璧なものを求められる方はご遠慮ください。メイン素材:レザー表地:レザーベジタブルタンニンレザーを使用した伝統的なスタイルに、特別なテクニックでマルチストライプをあしらった長財布。本体に使用した表面レザーには厚口の下地をそのまま生かし、ナチュラルなベージュの下地から染料を吹き重ねることで、染料の奥深いムラと透明感を出し、フルタンニンレザーならではの重厚感が魅力的です。素材：牛革 サイズ：縦約9.5cm×横約19.2cm×厚さ約2.0cm重量約170g仕様：札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×14その他ポケット×4