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FENDI フェンディ　ハンカチ　大判ハンカチ　ブラウン系　ロゴ　　mno.8
商品番号 G82476969197
商品名

FENDI フェンディ　ハンカチ　大判ハンカチ　ブラウン系　ロゴ　　mno.8
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディ　ハンカチ　大判ハンカチ　ブラウン系　ロゴ　　mno.8■傷や汚れはなるべく画像に上げるようにしています。■文字や写真だけで全てのダメージをお伝えすることは難しいため、　記載にないダメージや見落としがある場合があります。　細かい状態を気にされる方や臭いに敏感な方は恐れ入りますがご遠慮ください■画像はスマホ撮影のため、実物とカラーが異なることがあります■あくまでも中古品ですので　ご理解いただきたいです■コンパクトに梱包して発送いたします　ご了承ください■ほかの品物と同梱可能ですので、お気軽にメッセージくださいねこちらの品物は　ゆうパケットポスト　での発送予定です■ブランドオークションで購入しました■フォロー割　フォローしていただけましたらお値段に応じて割引き　いたします！　1,000円〜4,999円→100円引き　5,000円〜9,999円→200円引き　10,000円〜500円引き　＊コメントにてお知らせくださいね！Mハンカチ　NO.8
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