NANGA×GRAMICCI AURORA BOA CAP

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タグは外していますが外での使用はございません。コラボ品なのでレア品だと思います。ご覧いただきありがとうございます。NANGA×GRAMICCIAURORABOAFLEECEMOUNTAINCAP/オーロラボアフリースマウンテンキャップです。再販する度に直ぐに売り切れてしまう人気のキャップです。商品説明GramicciXNANGAコラボオリジナルキャップ。イヤーパッドもついた、寒い時期に適したアイテムです。表地は高密度のタフタを使用しており、裏地にはシェルパを採用しております。鍔の周りのワイヤーを使用し、鍔の形を自由に変更もできるようになっております。生 地:オーロラテックスサイズ:フリーサイズカラー:BLACK(ブラック)検索用ナンガグラミチクレキャップボア