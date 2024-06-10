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NANGA×GRAMICCI AURORA BOA CAP
商品番号 O24387605105
商品名

NANGA×GRAMICCI AURORA BOA CAP
ブランド名 ナンガ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグは外していますが外での使用はございません。コラボ品なのでレア品だと思います。ご覧いただきありがとうございます。NANGA×GRAMICCIAURORABOAFLEECEMOUNTAINCAP/オーロラボアフリースマウンテンキャップです。再販する度に直ぐに売り切れてしまう人気のキャップです。商品説明GramicciXNANGAコラボオリジナルキャップ。イヤーパッドもついた、寒い時期に適したアイテムです。表地は高密度のタフタを使用しており、裏地にはシェルパを採用しております。鍔の周りのワイヤーを使用し、鍔の形を自由に変更もできるようになっております。生　地:オーロラテックスサイズ:フリーサイズカラー:BLACK(ブラック)検索用ナンガグラミチクレキャップボア
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