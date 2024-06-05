カシオ　GSHOCK

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商品詳細
商品番号】GA-100【ブランド】G-SHOCK（G-SHOCK）【モデル】カシオGショック【駆動方式】クオーツ【文字盤カラー】ブラック【バンドカラー】ブラック【ケース素材】樹脂【バンド素材】樹脂【重量】約70g【風防】無機ガラス【ディスプレイタイプ】アナデジ表示【サイズ】約55×51.2×16.9mmワールドタイムカラー···ブラックバンドの種類···シリコンバンドムーブメント···クォ-ツ数回使用しただけです。
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