BVLGARI ブルガリ ベルト　リバーシブル　ブラウン

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出品日 8/17No.328数多くの中からお選びいただきありがとうございます(^^)お値段交渉お気軽に(^^)※あまりに大幅なお値下げはコメント削除する場合がありますのでご了承ください^^美品のハイブランド品を多数出品してます(^^)ここからご覧になれますので、見てみてください^^#リーカズ本舗【BVLGARIベルト】の出品です^^こちら大手リユースショップ購入の確実正規品となります(^^)【サイズ】全長 約108㎝幅 約3㎝内周 約85〜94㎝ベルト穴 5つ【カラー】ブラウン【condition】こちらリバーシブルのネクタイとなります^^こちらベルト穴に若干の使用感はありますが、キズスレヨゴレなく非常に綺麗な状態です^^バックル裏側はベルトが当たることでの金属くすみがありますが、裏側なので気になりませんバックルは取り外しできるので、気に入った向きでベルトを活用できます^^詳しくはお写真にてご確認ください(^^)気に入ったアイテムが見つかりましたら1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！まとめてのご購入の場合は割引致しますので、お気軽にご連絡くださいませ(^^)#BVLGARI#ブルガリ#ベルト#リバーシブル#リーカズ本舗