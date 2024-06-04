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90s DEAD STOCK オールドナイキ OLD NIKE ビッグロゴ
商品番号 K62310917677
商品名

90s DEAD STOCK オールドナイキ OLD NIKE ビッグロゴ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

ブランド　オールドナイキOLDNIKE商品　　　DEADSTOCKデッドストック　　　　　90sビッグロゴスウッシュ　　　　　プリントTシャツ半袖　　　　　デカロゴsoccerサッカー　　　　　　　　　　サイズ　　L　　　　　着丈73　身幅62　肩幅59　　　　　　袖丈23.5カラー　　ホワイト　ブラック　白　黒説明タグ付き未使用デッドストックですが、年代物になりますので細かな汚れはあります。タグ付きなのでご理解お願いします。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。y2k90's90年代柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/secretarial135816.html
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