90s DEAD STOCK オールドナイキ OLD NIKE ビッグロゴ

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商品詳細
ブランド オールドナイキOLDNIKE商品 DEADSTOCKデッドストック 90sビッグロゴスウッシュ プリントTシャツ半袖 デカロゴsoccerサッカー サイズ L 着丈73 身幅62 肩幅59 袖丈23.5カラー ホワイト ブラック 白 黒説明タグ付き未使用デッドストックですが、年代物になりますので細かな汚れはあります。タグ付きなのでご理解お願いします。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。y2k90's90年代柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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