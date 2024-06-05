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商品詳細
名前の通り8角形のバックルです。ビンテージ加工が施された真鍮にHTCらしいヴィンテージ感のある柄がデザインされています。サイズ：横6.5センチ×縦5.6センチ対応ベルト幅：4.2センチフェローズ、クッシュマン、フルカウント、ウエアハウス、UES、アイアンハート、ラルフローレン、POLO、レッドムーン等アメカジ系ファッションがお好きな方に。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle15766.html
http://narcologia.ru/goods/browse298191.html
http://narcologia.ru/goods/navigate684430.html
【未使用】HTC オクタゴンバックル 真鍮 ベルト幅4.2センチ
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【未使用】HTC オクタゴンバックル 真鍮 ベルト幅4.2センチ
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