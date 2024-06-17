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エルメス　　メンズ　ネクタイ
商品番号 K55380974055
商品名

エルメス　　メンズ　ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 2,014 円
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商品詳細

■ブランドHERMESエルメス■生産国フランス■素材シルク100%■状態結び目にシミがあります。写真6枚目■素人検品な為、見落としなどある場合があります。シミはクリーニングのシミ取りで取れると思いますが、取れない場合もあるかもしれません。御理解頂けた方のご購入お願いします。
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