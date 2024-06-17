HERMES ネクタイ

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商品詳細
新品ですが、ビニール袋、包装から出して保管してありました。どなたかご着用くださる方にお譲りします。丁寧に包んでお送り致します。他のネクタイも出品中。どうぞご覧ください。#ネクタイ#HERMES
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