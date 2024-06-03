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大友克洋 AKIRA シルクスクリーンポスター （A2サイズ） 当時モノ
商品番号 D65993409228
商品名

大友克洋 AKIRA シルクスクリーンポスター （A2サイズ） 当時モノ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 23,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1989～90年に池袋のPARCOで開催された「大友克洋アートワーク展」の時に購入したものだと記憶しています。ポスター：A2サイズ（420×594mm）　長期間保管のため細かなシワやヤケのほか、セロテープ痕が残っており（写真9枚参照）、インクもわずかな剥がれがあります（写真10枚目参照）が、殆ど出品されない貴重なものかと思いますので是非ご検討ください。画鋲痕はありません。発送に際しては、保護紙とビニールで覆って筒状のポスター入れにて配送いたします。当時の古いものですので、状態を写真でよくご確認の上ご検討ください。大友克洋大友克洋ポスターアキラアキラポスターKatsuhiroOtomoAKIRAAKIRAポスターポスターヤングマガジン昭和アニメPARCO希少レア
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