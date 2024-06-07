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【美品】エルメネジルドゼニア レジメンタルストライプ ネイビー ブラウン 光沢
商品番号 I42464030587
商品名

【美品】エルメネジルドゼニア レジメンタルストライプ ネイビー ブラウン 光沢
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕️ご覧頂きありがとうございます。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア【アイテム】ネクタイレジメンタルストライプ【サイズ】全長約153cm大剣幅約9cm※多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】目立ったダメージはなくまだまだご利用いただけます♪素人保管の為状態は写真よりご確認くださいませ(^^)【色】ネイビーブラウンホワイト【素材】シルク念入りにチェックを行っておりますが、万が一見落としがございましたらご容赦願います。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。最後までご覧頂きましてありがとうございました。取引完了までよろしくお願いいたします♪
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