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stussy ヴィンテージTシャツ　USA製　アメリカ製　イエロー　黄色　M
商品番号 R65600766423
商品名

stussy ヴィンテージTシャツ　USA製　アメリカ製　イエロー　黄色　M
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白タグの90年代　アメリカ製のオールドstussyになります。今数が少なく、今後高騰すると思われます。この機会に是非。白、黒のTシャツは持ってるけど、一枚、ビビットカラー持っておくと便利ですよ裾、袖　共にシングルステッチでございます。着丈67肩幅50身幅50#レイのTシャツ東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドワコマリアクーティーcootiecaltop山田レンTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドワコマリアオンブレチェックシャドーチェックトラッカーキャップ90s80s70ssupremestussyスラッシャーアメリカ古着　アメリカ買付品　キャップ　企業ロゴ　企業物　アメリカ製　トラッカーキャップ　バイク　バイカーデカロゴ　ヴィンテージキャップ　アジャスタースナップバックキャップ　刺繍ロゴ　刺繍デザイン世田谷ベース　ビンテージ　キャップレア　激レア　希少　ブラック　黒　イエロー　黄色　イーグル　鷹　USAアメリカ製　カナダ製　CanadamadeinCanadaノルディック柄　ルード　ルードギャラリーラルフローレン　RalphLaurenヘインズ　アンビル　ウィンターランド　ロンTTシャツ　ギルダン　墨黒　オニータ　フェード　ブルックリン　MovieTシャツ　映画Tシャツ　バンドTシャツ　バンTアートTシャツ　ラップTシャツ　ヴィンテージ　ビンテージ　オールドサーフ　オールドスケート好きな方是非
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http://narcologia.ru/goods/diamond291058.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement747799.html
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