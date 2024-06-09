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vintage USA製 Tシャツ 半袖 ナンバリング バスケ
商品番号 V45177208186
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vintage USA製 Tシャツ 半袖 ナンバリング バスケ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,840 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名vintage古着アメリカ製90s平置き採寸肩幅約42.5cm身幅約47.5cm着丈約62.5cm袖丈約19cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhideptnoilLochieロキエlawgyy2kMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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