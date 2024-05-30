Versace ヴェルサーチ ネクタイ パープル メデューサ グレコ柄

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商品詳細
★ヴェルサーチネクタイ紫シルク100%サイズ剣先幅:9.0mm全長:145mm※素人寸法ですので、多少の誤差はあります。過去に数回、イベントの際に使用した物です。目立つような汚れはないと思いますが、中古という事を理解の上、購入お願い致します。※箱、袋は付属していません。人とは被らない、こだわりのアイテムとしてご使用できると思います！値段交渉も行っていますので、コメントよろしくお願いします！カラー···パープル
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