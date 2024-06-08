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新品　H.W.DOG\u0026CO HUNTER CAP
商品番号 H71981047632
商品名

新品　H.W.DOG\u0026CO HUNTER CAP
ブランド名 ザエイチダブリュードッグアンドコー
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用アメリカ文化の一つであるハンティングキャップ。ハンティングとは銃器、罠などさまざまな猟具や狩猟犬を用いて野生の鳥獣を捕獲することです。農耕や牧畜生活が営まれる以前から食糧獲得のための手段として使われていました。のちに戦闘訓練として用いられ、やがてスポーツへと発展していきました。リバーシブルの裏側に使用されているブレイズオレンジとも言われる鮮やかなハンターカラーは仲間からの誤射防止や遭難時の目印になります。また、イノシシや鹿などの色盲を持つ動物には赤やオレンジは灰色に見えることから獲物に気づかれにくいなど色々な面での安全性や機能性が高いため使用されています。素材　コットン100％針穴の無いサイズ調節バックルを使用しているため締める位置を固定でき、表裏どちらでも使用可能
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http://narcologia.ru/goods/ambassador889006.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral219532.html
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