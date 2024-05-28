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タクティカルベスト　バッグ エプロン　アウトドア　レジャー　サバイバル　ブラック
商品番号 K57329459106
商品名

タクティカルベスト　バッグ エプロン　アウトドア　レジャー　サバイバル　ブラック
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気！！着れるバッグ！！限定２点のみ！早い者勝ちです！タクティカルベストカラー…ブラック　(カーキもあります！)サイズ…フリーベストとバック2wayで使用できる便利なアイテム(^^)！！フロントとバックにはボタンポケットを2つずつ、ファスナーポケット2つが付き、かなり大容量です(^^)そのまま脱いでバッグとして持つことができます！！とても軽量でコンパクトなデザインになっているので持ち運びも楽チンです♡デザインもおしゃれ！！生地もとてもしっかりとしています(^^)人とは少し違った被らないベストやバッグをお探しの方アウトドア、レジャー、サバイバルゲーム好き！少しでも荷物を減らして手を開けたい方大工さんなど外で作業するお仕事の方などにもかなりおすすめです！！【サイズ】裾回り：60cm身幅：118cm着丈：55cm肩ひも：46cm後ろ：36cmカラー···ブラック
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